Ювілей, що лякає багатьох: чому не святкують 40 років

У багатьох країнах люди відзначають 40 років, адже цей ювілей вважається доволі особливим. Однак в Україні громадяни уникають гучних застіль і привітань із цієї нагоди.

Річ у тім, що у народі існує чимала кількість забобонів, пов'язаних зі святкуванням 40 років. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не святкують 40 років

Наші предки вірили, що число 40 пов'язане зі смертю і переходом душі у потойбіччя. За традицією на сороковий день після смерті поминають покійника. Адже саме тоді, згідно з віруваннями, душа остаточно залишає земний світ. У зв'язку з цим святкування 40 років сприймалося як поганий знак, бо людина нібито сама себе проводжає в потойбіччя.

Крім цього, пращури вважали, що святкування цієї дати може привернути увагу нечистої сили або навіть наблизити кінець життя. З цієї причини люди уникали не лише гучних застіль, а й подарунків або публічних привітань.

Чому не святкують 40 років / Фото Freepik

Ба більше, якщо на 40-річчя зібрати багато гостей, то виникає високий ризик втратити здоров'я чи удачу. Саме тому дехто й досі відзначає цей день у невеликому родинному колі, не влаштовуючи жодних розваг.

Важливо пам'ятати, що кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні. Втім, чимало українців досі вірять у подібні прикмети, бо не хочуть спокушати долю.

Що не можна робити у свій день народження

Людям не варто прибирати та виносити сміття у день свята. За повір'ями, разом із пилом і брудом можна винести з дому власне щастя, тому краще подбати про чистоту оселі напередодні. Крім цього, не рекомендується митися в день народження. Хоч вода й має очищувальні властивості, проте саме у це свято вона може змити не лише негатив, а й добробут та удачу.

Важливо також уникати стрижок у день народження, адже є повір'я, що це може негативно вплинути на здоров'я. Водночас не можна одягати старий одяг на свято, бо він асоціюється з бідністю й невдачами, які можуть закріпитися на весь рік.