Чому не можна відмовляти вагітним: 8 найпоширеніших народних прикмет
- Існують народні прикмети, які застерігають від відмови вагітним, вважаючи, що це може призвести до неприємностей або втрати удачі.
- Відмова вагітній у їжі, воді чи допомозі може негативно вплинути на здоров'я дитини або принести проблеми тому, хто відмовив.
Споконвіку до жінок, які носять під серцем немовля, належить ставитись з особливою пошаною. Так навколо періоду вагітності зібралось уже чимало народних прикмет.
Зокрема, чому не можна відмовляти вагітним. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо про ці прикмети.
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Чому не можна відмовляти вагітним: що кажуть у народі
Існує багато народних прикмет, пов'язаних із тим, чому не варто відмовляти жінкам, які при надії. Ось деякі із них:
- Вважають, що відмова вагітній може обернутися неприємностями для того, хто її не послухав.
- Якщо не допомогти вагітній – можна замкнути двері до власного щастя.
- Згідно з повір'ям, відмова майбутній матері сприймається як зневага до життя.
- Якщо відмовити вагітній у їжі, дитина може народитися з родимою плямою у формі того продукту, якого жінка тоді забажала.
- Відмовиш вагітній – можеш залишитися без грошей і удачі.
- Якщо не виконати прохання вагітної, адресоване майбутній дитині, малюк може народитися неспокійним або тривожним.
- Відмовивши вагітній, людина ризикує залишитися без удачі на сім років.
- Особливо суворо забороняють відмовляти вагітним у їжі чи воді – вважається, що це може спричинити хвороби у дитини або проблеми у людини, яка відмовила.
Звичайно, всі ці народні прикмети не мають наукового підґрунтя. Проте, спілкуючись із вагітною жінкою, варто пам’ятати про її особливий стан і враховувати, що будь-яке негативне враження чи емоція можуть суттєво вплинути на її самопочуття. Тож жінок, які перебувають у положенні, слід шанувати та за можливості підтримувати у всьому.