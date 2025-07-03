Зокрема, чому не можна відмовляти вагітним. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо про ці прикмети.

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Чому не можна відмовляти вагітним: що кажуть у народі

Існує багато народних прикмет, пов'язаних із тим, чому не варто відмовляти жінкам, які при надії. Ось деякі із них:

Вважають, що відмова вагітній може обернутися неприємностями для того, хто її не послухав.

Якщо не допомогти вагітній – можна замкнути двері до власного щастя.

Згідно з повір'ям, відмова майбутній матері сприймається як зневага до життя.

Якщо відмовити вагітній у їжі, дитина може народитися з родимою плямою у формі того продукту, якого жінка тоді забажала.

Відмовиш вагітній – можеш залишитися без грошей і удачі.

Якщо не виконати прохання вагітної, адресоване майбутній дитині, малюк може народитися неспокійним або тривожним.

Відмовивши вагітній, людина ризикує залишитися без удачі на сім років.

Особливо суворо забороняють відмовляти вагітним у їжі чи воді – вважається, що це може спричинити хвороби у дитини або проблеми у людини, яка відмовила.

Звичайно, всі ці народні прикмети не мають наукового підґрунтя. Проте, спілкуючись із вагітною жінкою, варто пам’ятати про її особливий стан і враховувати, що будь-яке негативне враження чи емоція можуть суттєво вплинути на її самопочуття. Тож жінок, які перебувають у положенні, слід шанувати та за можливості підтримувати у всьому.