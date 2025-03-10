Хто така жінка – "чорна вдова": чому так кажуть на дівчат

Життя кожної людини сповнене як позитивних, так і негативних моментів. Однак інколи може скластися враження, що у деяких жінок триває суцільна чорна смуга в коханні.

Дівчат, яким особливо не щастить в особистому житті, називають "чорними вдовами". Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

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Чому жінок називають "чорними вдовами"

Спочатку це поняття виникло в біології, коли вчені описали павука – каракурта. Цей вид вважається дуже небезпечним, адже його укус у 50 разів отруйніший за тарантула. Ба більше, самка роду "чорних вдів" після спарювання нерідко вбиває та з'їдає самця. Згодом з такими павуками почали порівнювати жінок, чиї партнери помирали за загадкових або підозрілих обставин. А через деякий час термін "чорна вдова" поширився у культурі та почав застосовуватися в переносному значенні – для опису дівчат, яких супроводжують трагедії в особистому житті.

Що цікаво, деякі історичні діячки теж отримували це прізвисько, якщо їхніх чоловіків спіткала смерть за нез'ясованих обставин. Так, Віра Ренці, Белль Ганнес та інші жінки стали відомими як "чорні вдови", оскільки їхні дії приводили до загибелі великої кількості хлопців. У суспільстві таких дівчат іноді уникають або навіть бояться, вважаючи, що вони несуть нещастя.

"Чорна вдова" / Фото Freepik

Коли вдова може знову вийти заміж

Смерть другої половинки – неабияка трагедія для кожного. Усі переживають горе по-своєму, але все ж дехто через певний час починає думати про повторне одруження. Втім, не всі знають, коли вдова може вийти заміж після смерті чоловіка.

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, такі жінки можуть це зробити, лише відслуживши дев'ятини, сороковини та роковини за померлим. Він зазначив, що кожен самостійно вирішує, скільки саме горювати через втрату. Водночас існує ймовірність, що Господь благословить дітьми у новому шлюбі.