8 вересня в Україні відзначають День ангела Марії. У це свято варто підняти настрій своїм близьким гарними привітаннями.

Ім'я Марія прийшло до нас давньоєврейської мови та трактується як "пані" або "кохана". Його власниці – цілеспрямовані та наполегливі жінки, які готові працювати заради досягнення власної мети. Марії швидко запам'ятовуються іншим, адже випромінюють життєрадісність і позитив, розповідає LifeStyle24.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Марії. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Як привітати з Днем ангела Марії?: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День ангела Марії за старим календарем?