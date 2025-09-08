З Днем ангела Марії 2025: красиві картинки-привітання з іменинами
- День ангела Марії в Україні відзначають 8 вересня, після переходу на новоюліанський календар.
- Редакція підготувала картинки-привітання з нагоди свята для рідних і друзів.
8 вересня в Україні відзначають День ангела Марії. У це свято варто підняти настрій своїм близьким гарними привітаннями.
Ім'я Марія прийшло до нас давньоєврейської мови та трактується як "пані" або "кохана". Його власниці – цілеспрямовані та наполегливі жінки, які готові працювати заради досягнення власної мети. Марії швидко запам'ятовуються іншим, адже випромінюють життєрадісність і позитив, розповідає LifeStyle24.
Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Марії. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.
Як привітати з Днем ангела Марії?: картинки й листівки
Коли відзначають День ангела Марії за старим календарем?
- У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.
- Через це дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад.
- За старим календарем, Марії святкували іменини 21 вересня, а зараз їх мають – 8 вересня.