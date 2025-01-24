З Днем ангела Оксани 2025: красиві картинки-привітання з іменинами

За новоюліанським календарем, 24 січня відзначається День ангела Оксани. Сьогодні віряни вшановують пам'ять святої преподобної Ксенії Римлянки.

Ще з раннього віку вона шанобливо ставилася до християнства. Дівчина прагнула бути відданою лише Христу, тому відмовилася виходити заміж за заможного чоловіка й вирішила втекти з дому. Ксенія побудувала церкву Святого Першомученика Стефана та жіночий монастир, а згодом прийняла чернецтво. За життя вона дотримувалася суворого посту, багато молилася та здійснювала подвиги, розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

Цікаво Найтепліші привітання з Днем ангела Оксани 2025: зворушливі слова у прозі, віршах і картинках

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Оксани у картинках і листівках. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Привітання з Днем ангела Оксани: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Оксани 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Оксани

У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Оксани святкували іменини 6 лютого, а зараз їх мають – 24 січня.