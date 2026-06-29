Для найрідніших: красиві привітання з Днем ангела Павла 2026 у картинках і листівках

29 червня в Україні відзначають День ангела Павла. У це свято варто підняти настрій своїм близьким гарними привітаннями.

Ім'я Павло має шляхетне латинське походження і трактується як "скромний", "молодший" або "маленький". У давні часи так часто називали хлопчиків, які в майбутньому ставали надійними захисниками для своєї родини та рідної землі. У сучасному світі власники цього імені відзначаються внутрішньою мудрістю, спокоєм і доброзичливістю. Вони мають розвинену інтуїцію та завжди готові прийти на допомогу кожному, хто цього потребує. Чуйне серце, дипломатичність і здатність підтримати у скрутну хвилину роблять Павлів надійними друзями та авторитетними особистостями, яких щиро поважають у суспільстві, пише 24 Канал.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Павла. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Павла 2026: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Також сьогодні, 29 червня, вшановують День ангела Петра. Дивіться картинки-привітання для іменинників – у нашому матеріалі.