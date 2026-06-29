Популярне чоловіче ім'я Петро має глибоке давньогрецьке коріння та походить від слова, що в перекладі означає "скеля", "твердий" або "непохитний". Воно символізує неймовірну життєву силу, стабільність і абсолютну надійність. Зазвичай власники цього сильного імені виростають рішучими та цілеспрямованими лідерами, які здатні досягти значного успіху в найрізноманітніших сферах діяльності. Такі чоловіки ніколи не бояться життєвих викликів, а будь-які складні перешкоди сприймають як досвід. На представників цього імені завжди можна впевнено покластися, адже їхній характер міцний і непохитний, мов справжній граніт.

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Привітання з Днем ангела Петра 2026: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Петра 2026 / Колаж 24 Каналу

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