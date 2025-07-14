Вже завтра – День ангела Володимира 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Завтра, 15 липня, в Україні відзначатимуть День ангела Володимира. На щирі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним.

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Володимира у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Дивіться також Календар днів ангела на липень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Привітання з Днем ангела Володимира 2025: картинки, проза й вірші

Володимире, з Днем ангела тебе! Нехай твій шлях буде світлим, а ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров'я і натхнення для досягнення великих вершин!

***

Вітаю з іменинами, Володимире! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, сили та успіхів. Хай ангел завжди підтримує тебе, даруючи впевненість і надію. Бажаю тепла в серці та здійснення всіх мрій!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, дорогий Володимире! Бажаю, щоб удача була твоєю постійною супутницею, а ангел оберігав тебе в кожній миті життя. Нехай кожен день дарує натхнення, мир і радість!

***

Володимире, з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе дорогою добра, любові та гармонії. Нехай у твоєму житті буде багато світлих моментів, вірних друзів і щирих людей поруч!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Володимиру побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все,

І все обов’язково у порядку!

***

Хай ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Володимире, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Тебе Володимир ми всі вітаємо,

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі та мирі жити,

Ангелик хай завжди помагає,

Дарує щастя на життєвій ниві.

Володимире, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові й щасливі!