Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

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Поздравления с Днем ангела Владимира 2025: картинки, проза и стихи

Владимир, с Днем ангела тебя! Пусть твой путь будет светлым, а ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья, здоровья и вдохновения для достижения больших вершин!

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Поздравляю с именинами, Владимир! Пусть каждый твой день будет полон радости, силы и успехов. Пусть ангел всегда поддерживает тебя, даря уверенность и надежду. Желаю тепла в сердце и исполнения всех желаний!

Поздравление с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем ангела, дорогой Владимир! Желаю, чтобы удача была твоей постоянной спутницей, а ангел оберегал тебя в каждом мгновении жизни. Пусть каждый день дарит вдохновение, мир и радость!

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Владимир, с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда вел тебя дорогой добра, любви и гармонии. Пусть в твоей жизни будет много светлых моментов, верных друзей и искренних людей рядом!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Володимиру побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все,

І все обов’язково у порядку!

***

Хай ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Володимире, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

Поздравления с Днем ангела Владимира 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Тебе Володимир ми всі вітаємо,

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі та мирі жити,

Ангелик хай завжди помагає,

Дарує щастя на життєвій ниві.

Володимире, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові й щасливі!