С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых именин изменились. О Днях ангела июля 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Календарь дней ангела на июль 2025 года

1 июля – Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина.

2 июля – Арсений.

3 июля – Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.

4 июля – Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна.

5 июля – Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета.

6 июля – Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана.

7 июля – Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.

8 июля – Александр, Савва, Федор.

9 июля – Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр.

10 июля – Антон, Даниил, Георгий, Леонтий, Нестор, Степан.

11 июля – Аркадий, Илларион, Лев, Илона, Елена, Ольга.

12 июля – Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария.

13 июля – Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

14 июля – Иван, Константин, Николай, Степан.

15 июля – Василий, Владимир.

16 июля – Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия

17 июля – Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

18 июля – Афанасий, Иван, Емельян, Степан.

19 июля – Дмитрий, Григорий, Роман, Степан, Евгения.

20 июля – Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор, Ефим.

21 июля – Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

22 июля – Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

23 июля – Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

24 июля – Анатолий, Борис, Давид, Глеб, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина.

25 июля – Макар, Александр, Анна.

26 июля – Игнат, Сергей, Федор.

27 июля – Эммануил, Герман, Иван, Николай.

28 июля – Василий, Владимир, Остап, Павел, Юлиан, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена.

29 июля – Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман.

30 июля – Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

31 июля – Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.