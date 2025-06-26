В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового стиля. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июле – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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Православный календарь на июль 2025 года
1 июля – бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.
2 июля – святого Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
3 июля – святого Анатолия, патриарха Константинопольского.
4 июля – святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.
5 июля – преподобного Афанасия Афонского.
6 июля – преподобного Сисоя Великого.
7 июля – благоверного Аскольда, первомученика Киевского.
8 июля – великомученика Прокопия.
9 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.
10 июля – преподобного Антония Печерского.
11 июля – равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.
12 июля – мучеников Прокла и Илария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.
13 июля – Собор архангела Гавриила.
14 июля – память святых отцов шести Вселенских соборов.
15 июля – равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Киевской Руси – Украины.
16 июля – священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.
17 июля – великомученицы Марины.
18 июля – мученика Эмилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.
19 июля – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.
20 июля – пророка Ильи.
21 июля – преподобного Симеона и Иоанна.
22 июля – равноапостольной Марии Магдалины.
23 июля – Почаевской иконы Божьей Матери.
24 июля – мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
25 июля – Успение праведной Анны, матери Девы Марии.
26 июля – мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.
27 июля – великомученика Пантелеймона.
28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.
29 июля – мученика Калиника.
30 июля – апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.
31 июля – предпразднование Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня.