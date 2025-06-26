У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового стилю. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у липні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Православний календар на липень 2025
1 липня – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.
2 липня – святого Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.
3 липня – святого Анатолія, патріарха Константинопольського.
4 липня – святителя Андрія, єпископа Критського, преподобної Марти.
5 липня – преподобного Афанасія Афонського.
6 липня – преподобного Сисоя Великого.
7 липня – благовірного Аскольда, первомученика Київського.
8 липня – великомученика Прокопія.
9 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, преподобного Гавриїла Афонського.
10 липня – преподобного Антонія Печерського.
11 липня – рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.
12 липня – мучеників Прокла та Іларія, мучеників Феодора, варяга, і сина його, Іоанна.
13 липня – Собор архангела Гавриїла.
14 липня – пам'ять святих отців шістьох Вселенських соборів.
15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира, День хрещення Київської Русі – України.
16 липня – священномученика Атеногена і 10 його учнів, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.
17 липня – великомучениці Марини.
18 липня – мученика Еміліана, преподобного Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського.
19 липня – преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.
20 липня – пророка Іллі.
21 липня – преподобного Симеона та Іоанна.
22 липня – рівноапостольної Марії Магдалини.
23 липня – Почаївської ікони Божої Матері.
24 липня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
25 липня – Успіння праведної Анни, матері Діви Марії.
26 липня – мученика Єрмолая та інших, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.
27 липня – великомученика Пантелеймона.
28 липня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського.
29 липня – мученика Калиника.
30 липня – апостолів Сили, Андроніка та інших.
31 липня – передсвято Винесення чесних древ животворчого хреста Господнього.