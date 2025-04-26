В этом году украинцы во второй раз будут отмечать этот праздник в новую дату. Когда состоится Успение праведной Анны в 2025 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Успение святой Анны: история этого дня

Святая праведная Анна была дочерью священника. Она вместе с мужем Иоакимом жила в Назарете. Супруги долго не имели детей и тяжело переживали это, ведь в тогдашнем обществе бесплодие считалось большим позором. Несмотря на все, пара не теряла веру и постоянно молилась Господу. Во время одного из праздников Иоакима унизили в Иерусалимском храме. Священник отказался принять жертву мужчины из-за того, что у того нет детей. После этого Иоаким уединился в пустыне, а Анна осталась дома и снова начала молиться. Через некоторое время просьбы супругов были услышаны и ангел возвестил святым о рождении дочери, которую благословит весь человеческий род. Так, появилась на свет Пресвятая Богородица – будущая Мать Спасителя. Известно, что праведная Анна умерла в возрасте 70 лет, а ее мощи перенесли в Константинополь.

Успение святой Анны 2025 / Фото Pinterest

Когда будет Успение праведной Анны в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Успение святой Анны отмечают 7 августа.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Успение праведной Анны будут отмечать 25 июля.

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