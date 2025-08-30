З Днем авіації України 2025: найтепліші привітання у картинках і словах
- День авіації України відзначається щорічно в останню суботу серпня, встановлений у 1993 році для вшанування авіаторів та працівників авіаційної сфери.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для авіаторів, що підкреслюють важливість їхньої роботи та бажають мирного неба і успіхів.
Щороку в останню суботу серпня відзначають День авіації України. Цього це професійне свято припадає на 30 серпня.
Що цікаво, його встановили у 1993 році Указом "Про День авіації" тодішнього Президента України Леоніда Кравчука. Головна мета свята – вшанувати працю авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості й транспорту України, пише LifeStyle24.
З нагоди Дня авіації України наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, які виконують таку важливу роботу.
День авіації України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем авіації! У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах.
***
Щирі вітання з Днем авіації! Нехай якомога швидше настане той день, коли небо над Україною знову стане чистим та безпечним. Нехай кожен ваш політ буде під Божим захистом, а кожна посадка – тихою та м'якою. Прийміть подяку за вашу сумлінну працю та хоробрість, а також за ваш величезний внесок в розвиток української авіації. Вперед і вгору, до нових перемог!
***
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
І не здолає туга!
***
У небо синє вас відносить мрія,
Ваша сила – то відвага й честь.
Хай вітер вам пісні свободи віє,
Хай всякі біди відступають геть.
***
Вітаю з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави! Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім'ї будуть здоровими та щасливими. Мирного неба і м'яких посадок!
***
З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров'ї та достатку! Чистого та мирного неба вашому екіпажу!
***
З Днем авіації вітаю,
Висот бажаю досягти,
Небесних злетів вам бажаю,
Щоб дістатись вашої мети.
Нехай зірки вам світять ясно,
Нехай удача завжди буде з вами
Нехай Господь благословляє рясно,
А ангели укриють вас крилами!
***
З вами небо – спокійне і ясне,
Ви стережете мирний сон країни.
Цей день тобі, пілоте, вітання несе:
Хай у всьому щастить безупинно!