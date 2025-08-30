Щороку в останню суботу серпня відзначають День авіації України. Цього це професійне свято припадає на 30 серпня.

Що цікаво, його встановили у 1993 році Указом "Про День авіації" тодішнього Президента України Леоніда Кравчука. Головна мета свята – вшанувати працю авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості й транспорту України, пише LifeStyle24.

Цікаво Коли будемо святкувати Різдво у 2025 році в Україні: дата за новим календарем

З нагоди Дня авіації України наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, які виконують таку важливу роботу.

День авіації України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем авіації! У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах.

***

Щирі вітання з Днем авіації! Нехай якомога швидше настане той день, коли небо над Україною знову стане чистим та безпечним. Нехай кожен ваш політ буде під Божим захистом, а кожна посадка – тихою та м'якою. Прийміть подяку за вашу сумлінну працю та хоробрість, а також за ваш величезний внесок в розвиток української авіації. Вперед і вгору, до нових перемог!

Привітання з Днем авіації України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

І не здолає туга!

***

У небо синє вас відносить мрія,

Ваша сила – то відвага й честь.

Хай вітер вам пісні свободи віє,

Хай всякі біди відступають геть.

Привітання з Днем авіації України 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, наша редакція раніше публікувала матеріал про професійні свята вересня 2025 року.

***

Вітаю з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави! Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім'ї будуть здоровими та щасливими. Мирного неба і м'яких посадок!

***

З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров'ї та достатку! Чистого та мирного неба вашому екіпажу!

Привітання з Днем авіації України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем авіації вітаю,

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай зірки вам світять ясно,

Нехай удача завжди буде з вами

Нехай Господь благословляє рясно,

А ангели укриють вас крилами!

***

З вами небо – спокійне і ясне,

Ви стережете мирний сон країни.

Цей день тобі, пілоте, вітання несе:

Хай у всьому щастить безупинно!