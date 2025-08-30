С Днем авиации Украины 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах
- День авиации Украины отмечается ежегодно в последнюю субботу августа, установлен в 1993 году для чествования авиаторов и работников авиационной сферы.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах для авиаторов, подчеркивающие важность их работы и желающие мирного неба и успехов.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечают День авиации Украины. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 30 августа.
Что интересно, его установили в 1993 году Указом "О Дне авиации" тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука. Главная цель праздника – почтить труд авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта Украины, пишет LifeStyle24.
По случаю Дня авиации Украины наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и знакомым, которые выполняют такую важную работу.
День авиации Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем авиации! В этот день хочется пожелать ясного, безоблачного, а главное – мирного неба. Пусть ваши сердца всегда будут открытыми к новым горизонтам, а души – полными радости от каждого прожитого дня. Мира вашему дому и вдохновения в профессиональных и жизненных взлетах.
***
Искренние поздравления с Днем авиации! Пусть как можно скорее наступит тот день, когда небо над Украиной снова станет чистым и безопасным. Пусть каждый ваш полет будет под Божьей защитой, а каждая посадка – тихой и мягкой. Примите благодарность за ваш добросовестный труд и храбрость, а также за ваш огромный вклад в развитие украинской авиации. Вперед и вверх, к новым победам!
***
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
І не здолає туга!
***
У небо синє вас відносить мрія,
Ваша сила – то відвага й честь.
Хай вітер вам пісні свободи віє,
Хай всякі біди відступають геть.
***
Поздравляю с Днем авиации всех, кто покоряет воздушные просторы нашего государства! Именно благодаря вашему профессионализму самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Пусть небо всегда будет мирным и ласковым к вам, а ваши семьи будут здоровыми и счастливыми. Мирного неба и мягких посадок!
***
С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность миновала, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и достатке! Чистого и мирного неба вашему экипажу!
***
З Днем авіації вітаю,
Висот бажаю досягти,
Небесних злетів вам бажаю,
Щоб дістатись вашої мети.
Нехай зірки вам світять ясно,
Нехай удача завжди буде з вами
Нехай Господь благословляє рясно,
А ангели укриють вас крилами!
***
З вами небо – спокійне і ясне,
Ви стережете мирний сон країни.
Цей день тобі, пілоте, вітання несе:
Хай у всьому щастить безупинно!