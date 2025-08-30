Ежегодно в последнюю субботу августа отмечают День авиации Украины. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 30 августа.

Что интересно, его установили в 1993 году Указом "О Дне авиации" тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука. Главная цель праздника – почтить труд авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта Украины, пишет LifeStyle24.

По случаю Дня авиации Украины наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям и знакомым, которые выполняют такую важную работу.

День авиации Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Днем авиации! В этот день хочется пожелать ясного, безоблачного, а главное – мирного неба. Пусть ваши сердца всегда будут открытыми к новым горизонтам, а души – полными радости от каждого прожитого дня. Мира вашему дому и вдохновения в профессиональных и жизненных взлетах.

***

Искренние поздравления с Днем авиации! Пусть как можно скорее наступит тот день, когда небо над Украиной снова станет чистым и безопасным. Пусть каждый ваш полет будет под Божьей защитой, а каждая посадка – тихой и мягкой. Примите благодарность за ваш добросовестный труд и храбрость, а также за ваш огромный вклад в развитие украинской авиации. Вперед и вверх, к новым победам!

Поздравление с Днем авиации Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

І не здолає туга!

***

У небо синє вас відносить мрія,

Ваша сила – то відвага й честь.

Хай вітер вам пісні свободи віє,

Хай всякі біди відступають геть.

Поздравление с Днем авиации Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем авиации всех, кто покоряет воздушные просторы нашего государства! Именно благодаря вашему профессионализму самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Пусть небо всегда будет мирным и ласковым к вам, а ваши семьи будут здоровыми и счастливыми. Мирного неба и мягких посадок!

***

С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность миновала, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и достатке! Чистого и мирного неба вашему экипажу!

Поздравление с Днем авиации Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем авіації вітаю,

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай зірки вам світять ясно,

Нехай удача завжди буде з вами

Нехай Господь благословляє рясно,

А ангели укриють вас крилами!

***

З вами небо – спокійне і ясне,

Ви стережете мирний сон країни.

Цей день тобі, пілоте, вітання несе:

Хай у всьому щастить безупинно!