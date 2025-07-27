Сьогодні – Всесвітній день бабусь і дідусів: найкращі привітання у картинках і словах
- 27 липня святкують Всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей.
- LifeStyle24 підготував привітання в картинках, прозі і віршах для цього сімейного свята.
Цьогоріч 27 липня відзначають Всесвітній день бабусь і дідусів та літніх людей. Це свято, започатковане Папою Римським Франциском, щоб вшанувати роль старшого покоління у суспільстві.
Бабусі й дідусі – це ті, хто підтримує, виховує, надихає та часто стає невидимим тилом у складні часи. З нагоди цього сімейного свята LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах.
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Усіх бабусь і дідусів
Привітаємо ми сьогодні.
Бажаємо, дорогі,
Вам міцного здоров'я.
Нехай лише радість дарують
Шалені вам онучата.
Живіть з оптимізмом,
Щасливо і багато.
***
У День бабусь і дідусів
Бажаю вам здоров'я,
Удачі, щастя, радості
З величезною любов'ю!
Щоб жили, посміхалися ви,
Проблем зовсім не знали
І свято це радісне
З веселощами відзначали!
***
З Днем бабусь і дідусів! Нехай життя завжди радує, дивує, дарує прекрасний настрій! Міцного здоров'я, незгасного оптимізму, нових захоплень і більше теплих обіймів!
***
Улюблені бабуся і дідусь, вітаю вас зі святом! Будьте бадьорими тілом і духом, зберігайте позитивне мислення, не припиняйте тішити нас своєю турботою і життєвою мудрістю. Я вас люблю!
***
Бабусі, дідусі, вас вітаємо,
Запасів здоров'я незліченних бажаємо,
Сьогодні особливий день настав,
Так нехай же додасть він запалу і сил!
Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,
Женіть з чола ви зморшки колишні,
Бажаємо активних і радісних днів,
На вік дивитися вам трохи веселіше!
***
З Днем бабусь і дідусів хочу я
Сьогодні від душі привітати вас!
Про вік забудьте дочиста
І захоплюйте яскравим блиском очей.
Жодного дня у своїй долі ви не хворійте,
Майте все, що будете хотіти,
І позитив у всьому знайти вмійте.
Душею ви намагайтеся не старіти!
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Милі наші, зі святом вас! Здоров'я вам на довгі роки, спасибі вам за ваше розуміння, турботу, добрі й мудрі поради та допомогу. Без вас не було б нас! Бажаємо не зважати на роки й жити та дихати на повні груди, нехай вас завжди оточує турбота і любов близьких!
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Вітаю з днем усіх турботливих бабусь і добрих дідусів! Нехай тепло і ніжність вас ніколи не покидають, нехай в оточенні витає любов і взаєморозуміння. Нехай завжди лунають у вашому домі дзвінкі голоси дітей та онуків.
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