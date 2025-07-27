Сьогодні – Всесвітній день бабусь і дідусів: найкращі привітання у картинках і словах

Цьогоріч 27 липня відзначають Всесвітній день бабусь і дідусів та літніх людей. Це свято, започатковане Папою Римським Франциском, щоб вшанувати роль старшого покоління у суспільстві.

Бабусі й дідусі – це ті, хто підтримує, виховує, надихає та часто стає невидимим тилом у складні часи. З нагоди цього сімейного свята LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах.

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Привітання зі Всесвітнім днем бабусь і дідусів 2025: картинки, проза й вірші

Усіх бабусь і дідусів

Привітаємо ми сьогодні.

Бажаємо, дорогі,

Вам міцного здоров'я.

Нехай лише радість дарують

Шалені вам онучата.

Живіть з оптимізмом,

Щасливо і багато.

***

У День бабусь і дідусів

Бажаю вам здоров'я,

Удачі, щастя, радості

З величезною любов'ю!

Щоб жили, посміхалися ви,

Проблем зовсім не знали

І свято це радісне

З веселощами відзначали!

Привітання зі Всесвітнім днем бабусь і дідусів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем бабусь і дідусів! Нехай життя завжди радує, дивує, дарує прекрасний настрій! Міцного здоров'я, незгасного оптимізму, нових захоплень і більше теплих обіймів!

***

Улюблені бабуся і дідусь, вітаю вас зі святом! Будьте бадьорими тілом і духом, зберігайте позитивне мислення, не припиняйте тішити нас своєю турботою і життєвою мудрістю. Я вас люблю!

Привітання зі Всесвітнім днем бабусь і дідусів 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бабусі, дідусі, вас вітаємо,

Запасів здоров'я незліченних бажаємо,

Сьогодні особливий день настав,

Так нехай же додасть він запалу і сил!

Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,

Женіть з чола ви зморшки колишні,

Бажаємо активних і радісних днів,

На вік дивитися вам трохи веселіше!

***

З Днем бабусь і дідусів хочу я

Сьогодні від душі привітати вас!

Про вік забудьте дочиста

І захоплюйте яскравим блиском очей.

Жодного дня у своїй долі ви не хворійте,

Майте все, що будете хотіти,

І позитив у всьому знайти вмійте.

Душею ви намагайтеся не старіти!

Привітання зі Всесвітнім днем бабусь і дідусів 2025 / Колаж LifeStyle24

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Милі наші, зі святом вас! Здоров'я вам на довгі роки, спасибі вам за ваше розуміння, турботу, добрі й мудрі поради та допомогу. Без вас не було б нас! Бажаємо не зважати на роки й жити та дихати на повні груди, нехай вас завжди оточує турбота і любов близьких!

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Вітаю з днем усіх турботливих бабусь і добрих дідусів! Нехай тепло і ніжність вас ніколи не покидають, нехай в оточенні витає любов і взаєморозуміння. Нехай завжди лунають у вашому домі дзвінкі голоси дітей та онуків.

Нагадаємо, 27 липня також відзначають День медика в Україні. Привітання у картинках, прозі й віршах зі святом – дивіться далі в нашому матеріалі.