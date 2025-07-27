Раніше День медика відзначали у третю неділю червня. Однак у 2023 році Президент України Володимир Зеленський встановив іншу дату свята, щоб відмежуватися від Росії, яка вшановує медичних працівників саме у цей день, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня медика наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть вітальні листівки своїм рідним, друзям і близьким, які працюють у сфері медицини та рятують життя людей.

Привітання з Днем медика 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем медика 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалась наша святкова добірка листівок. Обирайте картинку з переліку та підніміть настрій своїм близьким. З Днем медика!