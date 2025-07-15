Однак у 2023 році очільник нашої країни Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким дата святкування була змінена. Коли тепер відзначають День медика в Україні – розповідає LifeStyle24.

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Коли святкують День медика в Україні?

Цьогоріч українці втретє відзначатимуть День медика у нову дату, а саме 27 липня. Це рішення ухвалили з важливої причини – щоб відмежуватися від російської традиції святкування. Раніше, коли свято припадало на третю неділю червня, воно збігалося з аналогічною датою в Росії та в деяких інших пострадянських країнах.

В умовах повномасштабної війни та прагнення України остаточно розірвати культурні зв'язки з агресором, було ухвалено принципове рішення припинити відзначення професійних свят у ті самі дні, що й держава-окупант. Саме тому з 2023 року День медика в Україні офіційно перенесли на 27 липня – дату, яка не має жодного зв'язку з російським календарем.

Після початку повномасштабного вторгнення значення Дня медика стало ще глибшим. У непростих умовах медики стали справжніми героями, які рятують поранених на передовій, працюють під обстрілами та евакуюють пацієнтів із прифронтових територій.

День медика в Україні / Фото Freepik

Які традиції святкування Дня медика в Україні?

У цей день українці висловлюють вдячність тим, хто щодня рятує життя, допомагає у боротьбі з хворобами та підтримує здоров'я населення. Зазвичай 27 липня медичні установи влаштовують урочисті збори, під час яких нагороджують працівників грамотами, подяками чи відзнаками за сумлінну працю.

Водночас громадяни традиційно дякують своїм лікарям і медсестрам особисто або публічно, надсилаючи їм святкові привітання в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про інші професійні свята липня 2025 року.