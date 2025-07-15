Однако в 2023 году глава нашей страны Владимир Зеленский подписал Указ, согласно которому дата празднования была изменена. Когда теперь отмечают День медика в Украине – рассказывает LifeStyle24.

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Когда празднуют День медика в Украине?

В этом году украинцы в третий раз будут отмечать День медика в новую дату, а именно 27 июля. Это решение приняли по важной причине – чтобы отмежеваться от российской традиции празднования. Ранее, когда праздник приходился на третье воскресенье июня, он совпадал с аналогичной датой в России и в некоторых других постсоветских странах.

В условиях полномасштабной войны и стремления Украины окончательно разорвать культурные связи с агрессором, было принято принципиальное решение прекратить празднование профессиональных праздников в те же дни, что и государство-оккупант. Именно поэтому с 2023 года День медика в Украине официально перенесли на 27 июля – дату, которая не имеет никакой связи с российским календарем.

После начала полномасштабного вторжения значение Дня медика стало еще глубже. В непростых условиях медики стали настоящими героями, которые спасают раненых на передовой, работают под обстрелами и эвакуируют пациентов с прифронтовых территорий.

День медика в Украине / Фото Freepik

Какие традиции празднования Дня медика в Украине?

В этот день украинцы выражают благодарность тем, кто ежедневно спасает жизни, помогает в борьбе с болезнями и поддерживает здоровье населения. Обычно 27 июля медицинские учреждения устраивают торжественные собрания, во время которых награждают работников грамотами, благодарностями или наградами за добросовестный труд.

В то же время граждане традиционно благодарят своих врачей и медсестер лично или публично, присылая им праздничные поздравления в соцсетях.

Напомним, ранее мы уже писали о других профессиональных праздниках июля 2025 года.