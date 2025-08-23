Сьогодні, 23 серпня, в Україні святкують День Державного Прапора. Це свято присвячене одному з найважливіших символів країни – синьо-жовтому стягу.

З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував привітання з Днем Державного Прапора України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і знайомим та нагадайте історію свята.

Дивіться також Коли будемо святкувати День Незалежності України у 2025 році: точна дата свята

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025: картинки, проза й вірші

З Днем прапора вітаю щиро,

Бажаю радості та миру,

Краси, кохання, оптимізму,

В державних справах – героїзму!

Цінуйте нашу незалежність.

Чекає всіх хай мрій безмежність,

Яскрава посмішка фортуни,

І власні обереги-руни!

***

У День Прапора Державного

Бажаю вам незбавного

Міцного оптимізму, віри в краще майбуття!

Хай плани легко втіляться,

Усе лихе розвіється,

І буде в нас із вами найбагатше життя!

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України – свято, яке об'єднує нас навколо символу нашої нації. Нехай цей символ миру та свободи й далі вестиме наш народ до осяяного сонцем правди майбутнього у вільній та квітучій Україні.

***

Вітаю зі святом! День Державного прапора України – символ єдності та проголошення панування свободи. Нехай наші рідні кольори пшениці та неба будуть для кожного з нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому.

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Державний прапор майорить під небом,

Жовто-блакитним простором свободи,

Для України щастя й волі треба,

Добробуту для усього народу!

Нехай навіки буде воля й правда,

Наш стяг правічний високо здійнявся,

Державний прапор – роду сильна влада,

Під синім небом колосом зайнявся!

***

Наш державний прапор – це символ України,

І для українців він завжди єдиний!

Це наш атрибут, який ми захищаємо,

З Днем жовто-блакитного прапора вітаємо!

Кохання і здоров'я кожному із нас,

Хай усі щасливі будуть повсякчас!

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай цей символ свободи та незалежності завжди гордо майорить над нашою державою, об'єднуючи всіх нас в прагненні до миру, процвітання та справедливості.

***

Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди розвиватиметься над кожним українським містом, як символ перемоги над загарбниками та над темрявою яку вони з собою несуть. Нехай він кожен раз надає наснагу на шляху до нових перемог та процвітання.