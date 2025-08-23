Патріотичні привітання з Днем Державного Прапора України 2025: теплі слова у прозі й віршах
- В Україні 23 серпня святкують День Державного Прапора, присвячений синьо-жовтому стягу.
- LifeStyle24 підготував привітання з цим святом у вигляді картинок, прози та віршів.
Сьогодні, 23 серпня, в Україні святкують День Державного Прапора. Це свято присвячене одному з найважливіших символів країни – синьо-жовтому стягу.
З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував привітання з Днем Державного Прапора України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і знайомим та нагадайте історію свята.
Дивіться також Коли будемо святкувати День Незалежності України у 2025 році: точна дата свята
Привітання з Днем Державного Прапора України 2025: картинки, проза й вірші
З Днем прапора вітаю щиро,
Бажаю радості та миру,
Краси, кохання, оптимізму,
В державних справах – героїзму!
Цінуйте нашу незалежність.
Чекає всіх хай мрій безмежність,
Яскрава посмішка фортуни,
І власні обереги-руни!
***
У День Прапора Державного
Бажаю вам незбавного
Міцного оптимізму, віри в краще майбуття!
Хай плани легко втіляться,
Усе лихе розвіється,
І буде в нас із вами найбагатше життя!
***
Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України – свято, яке об'єднує нас навколо символу нашої нації. Нехай цей символ миру та свободи й далі вестиме наш народ до осяяного сонцем правди майбутнього у вільній та квітучій Україні.
***
Вітаю зі святом! День Державного прапора України – символ єдності та проголошення панування свободи. Нехай наші рідні кольори пшениці та неба будуть для кожного з нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому.
***
Державний прапор майорить під небом,
Жовто-блакитним простором свободи,
Для України щастя й волі треба,
Добробуту для усього народу!
Нехай навіки буде воля й правда,
Наш стяг правічний високо здійнявся,
Державний прапор – роду сильна влада,
Під синім небом колосом зайнявся!
***
Наш державний прапор – це символ України,
І для українців він завжди єдиний!
Це наш атрибут, який ми захищаємо,
З Днем жовто-блакитного прапора вітаємо!
Кохання і здоров'я кожному із нас,
Хай усі щасливі будуть повсякчас!
***
Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай цей символ свободи та незалежності завжди гордо майорить над нашою державою, об'єднуючи всіх нас в прагненні до миру, процвітання та справедливості.
***
Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди розвиватиметься над кожним українським містом, як символ перемоги над загарбниками та над темрявою яку вони з собою несуть. Нехай він кожен раз надає наснагу на шляху до нових перемог та процвітання.