Сегодня, 23 августа, в Украине празднуют День Государственного Флага. Этот праздник посвящен одному из важнейших символов страны – сине-желтому флагу.

По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем Государственного Флага Украины в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям и знакомым и напомните историю праздника.

Смотрите также Когда будем праздновать День Независимости Украины в 2025 году: точная дата праздника

Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2025: картинки, проза и стихи

З Днем прапора вітаю щиро,

Бажаю радості та миру,

Краси, кохання, оптимізму,

В державних справах – героїзму!

Цінуйте нашу незалежність.

Чекає всіх хай мрій безмежність,

Яскрава посмішка фортуни,

І власні обереги-руни!

***

У День Прапора Державного

Бажаю вам незбавного

Міцного оптимізму, віри в краще майбуття!

Хай плани легко втіляться,

Усе лихе розвіється,

І буде в нас із вами найбагатше життя!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сегодня мы празднуем День Государственного флага Украины – праздник, который объединяет нас вокруг символа нашей нации. Пусть этот символ мира и свободы и дальше будет вести наш народ к озаренному солнцем правды будущему в свободной и цветущей Украине.

***

Поздравляю с праздником! День Государственного флага Украины – символ единства и провозглашения господства свободы. Пусть наши родные цвета пшеницы и неба будут для каждого из нас источником вдохновения, символом надежды и уверенности в будущем.

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Державний прапор майорить під небом,

Жовто-блакитним простором свободи,

Для України щастя й волі треба,

Добробуту для усього народу!

Нехай навіки буде воля й правда,

Наш стяг правічний високо здійнявся,

Державний прапор – роду сильна влада,

Під синім небом колосом зайнявся!

***

Наш державний прапор – це символ України,

І для українців він завжди єдиний!

Це наш атрибут, який ми захищаємо,

З Днем жовто-блакитного прапора вітаємо!

Кохання і здоров'я кожному із нас,

Хай усі щасливі будуть повсякчас!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть этот символ свободы и независимости всегда гордо развевается над нашим государством, объединяя всех нас в стремлении к миру, процветанию и справедливости.

***

Искренне поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть наш сине-желтый флаг всегда будет развиваться над каждым украинским городом, как символ победы над захватчиками и над тьмой которую они с собой несут. Пусть он каждый раз придает сил на пути к новым победам и процветанию.