Наприкінці літа щороку в Україні відзначають День Державного Прапора. Це свято покликане вшанувати один із головних символів нашої державності – синьо-жовтий стяг, що уособлює мирне небо та родючу українську землю.

Коли відбудеться День Державного Прапора України у 2025 році

Коли буде День Державного Прапора України 2025?

Щороку 23 серпня українці святкують День Державного Прапора. Цю дату обрали невипадково – вона пов'язана з подіями серпня 1991 року, коли напередодні проголошення незалежності до сесійної зали Верховної Ради урочисто внесли синьо-жовтий стяг.

Саме цей момент став символом відновлення української державності після десятиліть радянського панування.

День Державного Прапора України 2025 / Фото Freepik

Яка історія та традиції Дня Державного Прапора України?

Кольори неба і стиглого жита, що уособлюють мир і добробут, ще з часів Київської Русі й козацької доби були поширеними в українській символіці. У ХІХ столітті синьо-жовті барви стали знаком українського національного руху. А у 1917 році, з проголошенням Української Народної Республіки, саме цей прапор був затверджений державним.

Водночас у радянський період використання національного стяга було заборонене. Попри це, він залишався символом опору. Так, його таємно вивішували під час свят чи протестів. Однак все змінилося 24 липня 1990 року – тоді над Київською міською радою вперше офіційно підняли синьо-жовтий стяг.

А вже 23 серпня 1991 року, після провалу серпневого путчу в Москві, прапор внесли до сесійної зали Верховної Ради України. Наступного дня депутати ухвалили Акт проголошення незалежності нашої країни.

Щороку у День Державного Прапора у всіх містах і селах країни урочисто підіймають синьо-жовтий стяг, проходять патріотичні акції, концерти та спортивні заходи. У Києві головна церемонія традиційно відбувається на Софійській площі або біля будівлі Верховної Ради. Саме там прапор підіймають у присутності керівництва держави, військових та громадськості.

