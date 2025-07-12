З Днем фотографа 2025: найщиріші привітання у картинках і прозі

12 липня щорічно відзначають Всесвітній день фотографа. Це професійне свято для фахівців, які захоплюються фотографією та створюють якісні світлини.

Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що у цей день, у 1854 році народився Джордж Істмен, американський бізнесмен і засновник компанії Eastman Kodak. Водночас існує ще одна версія, чому обрали 12 липня для вшанування фотографів. Так, за старим стилем, у цей день християни згадують святу Вероніку Єрусалимську. Її вважають покровителькою фотографів, бо, за переказами, вона витерла хусткою обличчя Спасителя й одразу після цього на тканині з'явилося зображення Ісуса Христа, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня фотографа наша редакція підготувала щирі привітання у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, які 12 липня відзначають своє професійне свято.

День фотографа 2025: як привітати у картинках і словах?

Вітаю з Днем фотографа! Щиро бажаю приголомшливих ідей і вдалих кадрів, неймовірних історій і яскравих сюжетів, чудових результатів і широких просторів фантазії, задоволення від роботи й великого щастя в житті.

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Вітаю з Днем фотографа. Бажаю завжди залишатися такою різнобічною і талановитою особистістю з приголомшливою харизмою і фантазією душі! Нехай кожен кадр наповнюється ніжними почуттями, емоціями захоплення і відчуттями прекрасного. Бажаю успіхів у твоїй творчості та процвітання в житті!

Привітання з Днем фотографа 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з професійним святом! Нехай у твій об'єктив потрапляють тільки найцікавіші кадри, нехай спалах не підводить, а знімання будуть завжди творчими й цікавими!

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Вітаю тебе з Днем фотографа! Бажаю за допомогою вдалих кадрів створювати красиві історії кохання, народження сім'ї, появи маленького дива в люблячій родині. Нехай кожен твій кадр несе в собі сенс і красу. Яскравих тобі фарб і миттєвостей, блискучих ідей і незвичайних ракурсів, неймовірно щасливих дорослих і маленьких фотомоделей! Нехай через твій об'єктив світ стає ще прекраснішим!

Привітання з Днем фотографа 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю тебе з Днем фотографа і бажаю тобі багато натхнення, шикарних кадрів і задоволених клієнтів! Нехай робота приносить тобі не тільки море задоволення, а й хороший дохід! Розвивай свої навички, вдосконалюйся, досягай нових цілей і йди тільки вперед!

Раніше наша редакція вже розповідала про інші професійні свята липня 2025 року.

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З Днем фотографа! Бажаю багато нових і творчих ідей, не втрачати запалу до отримання нових знань та інтересу до своєї професії! Легкості та яскравості!

Привітання з Днем фотографа 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай все у вас у житті виходить з першого кадру. Будьте, як і колись оригіналом і не ставайте копією. Днем фотографа!

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Дорогі фотографи, ви справжні художники, які без пензля і полотна малюють справжні історії, можуть побачити надзвичайне в простому і прекрасне в буденному. Вітаю зі святом! Бажаю творчих сил, натхнення та безлічі цікавих проєктів.