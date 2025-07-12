Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что в этот день, в 1854 году родился Джордж Истмен, американский бизнесмен и основатель компании Eastman Kodak. В то же время существует еще одна версия, почему выбрали 12 июля для чествования фотографов. Так, по старому стилю, в этот день христиане вспоминают святую Веронику Иерусалимскую. Ее считают покровительницей фотографов, потому что, по преданию, она вытерла платком лицо Спасителя и сразу после этого на ткани появилось изображение Иисуса Христа, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Дня фотографа наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках и прозе. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которые 12 июля отмечают свой профессиональный праздник.

День фотографа 2025: как поздравить в картинках и словах?

Поздравляю с Днем фотографа! Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.

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Поздравляю с Днем фотографа. Желаю всегда оставаться такой разносторонней и талантливой личностью с потрясающей харизмой и фантазией души! Пусть каждый кадр наполняется нежными чувствами, эмоциями восторга и ощущениями прекрасного. Желаю успехов в твоем творчестве и процветания в жизни!

Поздравления с Днем фотографа 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твой объектив попадают только самые интересные кадры, пусть вспышка не подводит, а съемки будут всегда творческими и интересными!

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Поздравляю тебя с Днем фотографа! Желаю с помощью удачных кадров создавать красивые истории любви, рождения семьи, появления маленького чуда в любящей семье. Пусть каждый твой кадр несет в себе смысл и красоту. Ярких тебе красок и мгновений, блестящих идей и необычных ракурсов, невероятно счастливых взрослых и маленьких фотомоделей! Пусть через твой объектив мир становится еще прекраснее!

Поздравления с Днем фотографа 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю тебя с Днем фотографа и желаю тебе много вдохновения, шикарных кадров и довольных клиентов! Пусть работа приносит тебе не только море удовольствия, но и хороший доход! Развивай свои навыки, совершенствуйся, достигай новых целей и иди только вперед!

Ранее наша редакция уже рассказывала о других профессиональных праздниках июля 2025 года.

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С Днем фотографа! Желаю много новых и творческих идей, не терять запала к получению новых знаний и интереса к своей профессии! Легкости и яркости!

Поздравление с Днем фотографа 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Пусть все у вас в жизни получается с первого кадра. Будьте, как и когда-то оригиналом и не становитесь копией. Днем фотографа!

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Дорогие фотографы, вы настоящие художники, которые без кисти и холста рисуют настоящие истории, могут увидеть необычайное в простом и прекрасное в обыденном. Поздравляю с праздником! Желаю творческих сил, вдохновения и множества интересных проектов.