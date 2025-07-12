В этот день наши предки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту. О запретах и приметах на 12 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святых мучеников Прокла и Илария

Они родились вблизи города Калипт и жили во времена правления императора Траяна, который осуществлял гонения на христиан. Однажды Прокла схватили из-за его вероисповедания. Мужчину заставляли принести жертву языческим идолам, но он отказался. Тогда правитель разозлился и приказал мученику бежать за колесницей. После этого Прокла повели к столбу, по дороге к которому мужчина встретил своего племянника Илария. Тот обнял дядю и одновременно признался, что также верит в Бога. За это Илария схватили и бросили в тюрьму. Через некоторое время Прокла жестоко убили стрелами, а его племяннику отсекли голову.

Что нельзя делать?

  • Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.
  • Не рекомендуется рассказывать кому-то плохие сны.
  • Не стоит выходить на улицу после захода солнца, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.

Народные приметы

  • Если на улице туманно, то в этом году будет неурожай.
  • Если в лесу увидите много грибов, то скоро пойдет дождь.
  • Если на траве заметите росу, то август будет жарким.
  • Если сегодня холодно, то зима будет суровой.

Что еще отмечают?

Всемирный день бортпроводника. Этот праздник ежегодно отмечают 12 июля. Что интересно, профессия бортпроводника возникла в Германии, а именно в 1928 году. А уже через некоторое время к этой работе начали привлекать американок в США.

Заметим, на днях наша редакция рассказывала о других праздниках июля 2025 года.