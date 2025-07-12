В этот день наши предки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту. О запретах и приметах на 12 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святых мучеников Прокла и Илария
Они родились вблизи города Калипт и жили во времена правления императора Траяна, который осуществлял гонения на христиан. Однажды Прокла схватили из-за его вероисповедания. Мужчину заставляли принести жертву языческим идолам, но он отказался. Тогда правитель разозлился и приказал мученику бежать за колесницей. После этого Прокла повели к столбу, по дороге к которому мужчина встретил своего племянника Илария. Тот обнял дядю и одновременно признался, что также верит в Бога. За это Илария схватили и бросили в тюрьму. Через некоторое время Прокла жестоко убили стрелами, а его племяннику отсекли голову.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то плохие сны.
- Не стоит выходить на улицу после захода солнца, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то в этом году будет неурожай.
- Если в лесу увидите много грибов, то скоро пойдет дождь.
- Если на траве заметите росу, то август будет жарким.
- Если сегодня холодно, то зима будет суровой.
Что еще отмечают?
Всемирный день бортпроводника. Этот праздник ежегодно отмечают 12 июля. Что интересно, профессия бортпроводника возникла в Германии, а именно в 1928 году. А уже через некоторое время к этой работе начали привлекать американок в США.
Заметим, на днях наша редакция рассказывала о других праздниках июля 2025 года.