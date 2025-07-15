Історія Дня хрещення Київської Русі – України: що відомо про це свято

15 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі – України. Це державне свято, яке вшановує одну з найважливіших подій в історії нашої країни.

У 988 році, завдяки політичному та духовному вибору князя Володимира Великого, Київська Русь офіційно прийняла християнство. Цей крок кардинально змінив долю держави, пише LifeStyle24.

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День хрещення Київської Русі: що про це відомо?

До прийняття християнства Київська Русь залишалась язичницькою державою, жителі якої поклонялися численним богам, зокрема Перуну, Дажбогу, Велесу тощо. У 980 році князь Володимир Великий спробував упорядкувати релігійне життя, створивши язичницький пантеон, але це не розв'язало проблеми духовної єдності держави. Русь потребувала єдиної віри, що могла б стати основою об'єднання народу.

За легендою, князь Володимир запросив послідовників ісламу, християнства та юдаїзму, щоб дізнатися більше про їхню віру. Однак правитель зробив остаточний вибір у 987 році, коли Візантійська імперія, яка опинилася в складній ситуації через повстання, звернулася до Володимира за допомогою. Він запропонував військову підтримку та погодився охрестити себе і свій народ в обмін на шлюб із візантійською принцесою Анною.

Через рік князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, а після повернення до Києва наказав знищити ідолів і охрестити всіх киян. Відомо, що масове хрещення народу відбулося в річці Почайна.

Хрещення Київської Русі / Фото Pinterest

Коли встановили День Хрещення Київської Русі в Україні?

Це свято встановив Указ тодішнього Президента України Віктора Ющенка у липні 2008 року. Що цікаво, дата збігається з днем, коли віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира.

Це свято нагадує українцям про спільну історичну та духовну спадщину, яка бере початок саме з Києва. Відзначення цього дня особливо важливе в умовах сучасної боротьби за духовну незалежність і збереження української ідентичності.

Щороку в цей день у містах України відбуваються урочисті богослужіння, хресні ходи та різноманітні культурні заходи, присвячені історії нашої країни.

Зауважимо, сьогодні, 15 липня, відзначають День ангела Володимира. Наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з нагоди свята.