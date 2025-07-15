В 988 году, благодаря политическому и духовному выбору князя Владимира Великого, Киевская Русь официально приняла христианство. Этот шаг кардинально изменил судьбу государства, пишет LifeStyle24.

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День крещения Киевской Руси: что об этом известно?

До принятия христианства Киевская Русь оставалась языческим государством, жители которого поклонялись многочисленным богам, в частности Перуну, Дажбогу, Велесу. В 980 году князь Владимир Великий попытался упорядочить религиозную жизнь, создав языческий пантеон, но это не решило проблемы духовного единства государства. Русь нуждалась в единой вере, что могла бы стать основой объединения народа.

По легенде, князь Владимир пригласил последователей ислама, христианства и иудаизма, чтобы узнать больше об их вере. Однако правитель сделал окончательный выбор в 987 году, когда Византийская империя, которая оказалась в сложной ситуации из-за восстания, обратилась к Владимиру за помощью. Он предложил военную поддержку и согласился крестить себя и свой народ в обмен на брак с византийской принцессой Анной.

Через год князь Владимир принял крещение в Херсонесе, а по возвращении в Киев приказал уничтожить идолов и окрестить всех киевлян. Известно, что массовое крещение народа произошло в реке Почайна.

Крещение Киевской Руси / Фото Pinterest

Когда установили День Крещения Киевской Руси в Украине?

Этот праздник установил Указ тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко в июле 2008 года. Что интересно, дата совпадает с днем, когда верующие чтят память святого равноапостольного князя Владимира.

Этот праздник напоминает украинцам об общем историческом и духовном наследии, которое берет начало именно из Киева. Празднование этого дня особенно важно в условиях современной борьбы за духовную независимость и сохранение украинской идентичности.

Ежегодно в этот день в городах Украины проходят торжественные богослужения, крестные ходы и различные культурные мероприятия, посвященные истории нашей страны.

Заметим, сегодня, 15 июля, отмечают День ангела Владимира. Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления по случаю праздника.