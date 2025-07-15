Что интересно, это произошло 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины. Главная цель Дня Украинской Государственности – вспомнить историю нашего государства со времен крещения Киевской Руси до наших дней. Праздник также подчеркивает, что Украина имеет более тысячелетнюю историю собственной культуры и национальной идентичности, которую россияне пытаются отрицать. Этот день является важным символом несокрушимости и самобытности украинского народа в борьбе за свободу и независимость, рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также 15 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя переезжать

По случаю важного для Украины праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим близким, друзьям и знакомым и напомните им об уникальности украинской культуры.

День Украинской Государственности 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Желаю, чтобы День Украинской Государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы идентичность украинцев способствовала процветанию Родины. Чтобы мы счастливо жили в своей стране, развивались на своей земле. С Днем Украинской Государственности!

***

С Днем, который напоминает нам, что мы свободные, единые и независимые. Желаю чувствовать принадлежность к украинской семье, где бы вы ни были. Быть собой во Львове, Киеве, Херсоне. Быть украинцем в Испании, Италии или Америке. Говорить на украинском везде, где его понимают. Прославлять Украину там, где о ней мало знают. Поздравляю с Днем Украинской Государственности!

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Разом – ми сила,

Разом – до перемоги.

Вільна одна єдина

Наша мати – Україна!

З Днем Української Державності!

***

Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, что сегодня, 15 июля, в Украине также празднуют День украинских миротворцев. По этому случаю мы подготовили теплые поздравления в картинках и словах.

***

Желаю, несмотря на трудности и проблемы, каждому украинцу успехов и процветания. Только совместными усилиями на благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем Украинской Государственности!

***

Ценим то, за что боролись наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Каждого украинца – с его праздником, с Днем Украинской Государственности!

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Україно моя солов'їна,

Народились ми у твоїх казках,

Твоя мудрість в вишневих перлинах

Процвітає, мов маки в полях!

Я для тебе від серця найкращі

Заспіваю чарівні пісні,

І нехай, наче квітка зростає,

Слава й гордість твоєї душі!

***

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить –

Дніпро до моря лине, –

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.