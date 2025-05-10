Патріотичні привітання з Днем матері 2025: найгарніші проза й картинки

Завтра, 11 травня, Україна відзначає День матері. У це свято лунають слова вдячності ненькам не лише за любов і турботу, а й за силу та мужність.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем матері у картинках і прозі для жінок, які виростили захисників, волонтерів, борців за свободу, справжніх синів і дочок України. Надішліть ці вітання найріднішим людям та підніміть їм настрій у це свято.

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Низько вклоняюсь тобі, мамо, за твої терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ти, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаю здоров'я тобі, тепла і добробуту. Хай під променями травневого сонця розтануть усі твої негаразди!

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Мамо, я дякую тобі за те, що виростила мене справжньою людиною. Нехай сьогодні твоє серце зігріється моїми словами й нашою любов'ю. З Днем матері, мамо. Слава Україні – і слава тобі!

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем матері! Мамо, твої руки пахнуть хлібом, а твоє серце б'ється в ритмі України. Ти навчила мене перших слів, які були про рідну землю, ти показала мені, як любити людей, мову, пісню і небо над головою. У цей день я обіймаю тебе думками й серцем. Дякую тобі за те, що ти моя мама. Нехай твої очі завжди світяться радістю, а душа знає спокій.

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорога мамо, у цей світлий День матері я хочу подякувати тобі не лише за життя, яке ти мені дала, а й за любов до рідної землі, яку ти мені прищепила. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце – зігріте теплом і вдячністю рідної землі. Люблю тебе безмежно і дякую за все.

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Мама – це наш ангел-охоронець, наш будинок, наш всесвіт. Тому день матері – це особливе свято, яке нагадує про рідну, і кохану людину. Хочеться побажати душевного спокою, успіху, супутнього всьому, прекрасного здоров'я, міцних стосунків у сім'ї, і щастя, що переливається через край!

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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Мамо, у цей День матері я просто хочу сказати дякую, що ти є. Дякую за кожен день і за твою турботу. Нехай твої очі завжди сяють радістю, а душа буде спокійною. Я люблю тебе безмежно.