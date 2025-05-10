LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем матери в картинках и прозе для женщин, которые вырастили защитников, волонтеров, борцов за свободу, настоящих сыновей и дочерей Украины. Отправьте эти поздравления родным людям и поднимите им настроение в этот праздник.

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Патриотические поздравления с Днем матери 2025: картинки и прозе

Низко кланяюсь тебе, мама, за твои терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми ты, преодолевая нынешние невзгоды, сохраняете веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких, для нашей страны. Поэтому желаю здоровья тебе, тепла и благополучия. Пусть под лучами майского солнца растают все твои проблемы!

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Мама, я благодарю тебя за то, что вырастила меня настоящим человеком. Пусть сегодня твое сердце согреется моими словами и нашей любовью. С Днем матери, мама. Слава Украине – и слава тебе!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем матери! Мама, твои руки пахнут хлебом, а твое сердце бьется в ритме Украины. Ты научила меня первым словам, которые были о родной земле, ты показала мне, как любить людей, язык, песню и небо над головой. В этот день я обнимаю тебя мыслями и сердцем. Спасибо тебе за то, что ты моя мама. Пусть твои глаза всегда светятся радостью, а душа знает покой.

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Дорогая мама, в этот светлый День матери я хочу поблагодарить тебя не только за жизнь, которую ты мне дала, но и за любовь к родной земле, которую ты мне привила. Пусть твоя душа будет спокойной, а сердце – согрето теплом и благодарностью родной земли. Люблю тебя безгранично и благодарю за все.

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Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери – это особенный праздник, который напоминает о родном, и любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего всему, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Мама, в этот День матери я просто хочу сказать спасибо, что ты есть. Спасибо за каждый день и за твою заботу. Пусть твои глаза всегда сияют радостью, а душа будет спокойной. Я люблю тебя безгранично.