По случаю приближения праздника LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с Днем матери в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим мамочкам и подарите им хорошее настроение.

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Поздравления с Днем матери 2025: картинки, проза и стихи

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

У твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

Матусю, рідна, дорога!

Хочеться тобі багато чого побажати,

Це навіть словами неможливо описати.

Ти у світі в мене лиш одна така –

Щира, мудра, добра та проста.

Твій сміх, твоя усмішка золота,

Душу мою гріє вона.

З Днем матері я тебе вітаю!

І з усього серця я бажаю

Щастя, радості, добра,

Мріям здійснення швидкого,

Везіння для діла будь-якого.

Я тебе кохаю, матусю рідненька!

Дякую за все тебе, дорогенька!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Мама, ти краща у світі людина,

Ніжна, турботлива, тільки єдина,

З матері Днем тебе ніжно вітаю,

Доброї вдачі тобі побажаю,

В справах буденних – терпіння й наснаги,

А на роботі – натхнення й поваги,

Теплого сонечка та доброти,

Мама, спасибі, що є в мене ти!

***

З Днем матері тебе вітаю,

Моя найкраща у світі мамо!

У це свято щастя побажаю,

Любові, миру і достатку.

Тобі я дякую, рідненька,

За ласку, ніжність і турботу,

Любов, надію, доброту.

Як сильно я тебе люблю!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем матери и желаю, чтобы каждый день дарил крепкие объятия, сладкие поцелуи, веселые улыбки, яркие мгновения. Пусть дети всегда будут здоровы, пусть твое материнское сердце не знает печали и обид. Желаю и сегодня, и завтра, и через 10, и через 50 лет оставаться лучшей мамой в мире.

***

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с этим праздником – Днем матери! Ты единственная и самая дорогая в целом мире, и нельзя подобрать слов благодарности, любви и безграничного уважения к тебе, моя родная. Будь всегда молодой и счастливой, пусть каждый день будет тебе в радость, а солнышко светит для тебя и согревает душу. Люблю тебя, моя мамочка!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Родная моя мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Спасибо тебе за то, что всегда делилась своим теплом, любовью и искренностью. Ты вдохновляла меня на настоящие и смелые поступки, поддерживала и оберегала, окутала своей мудростью и окутала заботой. Оставайся всегда такой нежной, любящей и женственной!

***

В этот самый важный день, я хочу поздравить тебя, мама! Ты лучшая мама в мире, потому что всегда даришь свою любовь, заботу, нежность и доброту. Не могу передать, как я тебя люблю и ценю. Будь всегда счастливой и здоровой, дорогая моя мама!