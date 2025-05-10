Что интересно, его ввели в начале XX века. Американка Анна Джервис мечтала создать особый день для чествования всех матерей. После смерти своей матери женщина решила воплотить свою идею в реальность. Именно поэтому Анна написала и отправила много писем в различные государственные учреждения с просьбой установить День матери. А уже через некоторое время в США официально ввели этот праздник, который впоследствии начали отмечать и в других странах мира, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила хорошие открытки-поздравления с Днем матери. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти открытки своим родным мамам и подарите им радость и любовь в этот семейный праздник.

Поздравления с Днем матери 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

Проведите этот праздник в кругу самых родных. С Днем матери!