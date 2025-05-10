Що цікаво, його запровадили на початку XX століття. Американка Анна Джервіс мріяла створити особливий день для вшанування усіх матерів. Після смерті своєї неньки жінка вирішила втілити свою ідею в реальність. Саме тому Анна написала та надіслала багато листів у різні державні установи з проханням встановити День матері. А вже через деякий час у США офіційно запровадили це свято, яке згодом почали відзначати й в інших країнах світу, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні листівки-привітання з Днем матері. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці листівки своїм найріднішим мамам та подаруйте їм радість і любов у це сімейне свято.

Привітання з Днем матері 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть це свято у колі найрідніших. З Днем матері!