Найкрасивіші привітання з Днем матері для бабусі, хрещеної та свекрухи: чи треба їх вітати

День матері – це свято для усіх жінок, які зігрівають своїм серцем і турботою. Українці традиційно вітають бабусь, хрещених матерів, свекрух і всіх, хто ділиться материнською любов'ю зі своїми дітьми, онуками й хрещениками.

Саме тому важливо надіслати їм теплі слова вдячності й шани. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем матері у прозі, картинках й віршах для бабусі, хрещеної та свекрухи.

Цікаво Свято наближається: найгарніші привітання з Днем матері у картинках

Привітання з Днем матері для бабусі, хрещеної та свекрухи: проза й вірші

Рідненька моя, вітаю тебе з Днем матері. Перш ніж стати бабусею, ти була матусею. І ти змогла виховати чудову людину, яка зараз виховує свою дитину. Я пишаюся тобою. І сьогодні я хочу побажати тобі здоров'я, сил, відмінного самопочуття та настрою. Також бажаю цікавих захоплень та справ на кожен день. Бажаю не знати суму та нудьги. Бажаю завжди залишатися такою дивовижною жінкою, натхненою та турботливою мамою, бабусею!

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Дорогенька моя бабуся, вітаю тебе з Днем матері. Щиро бажаю тобі радіти, жити яскравими моментами, ніколи не старіти, не думати про погане. Нехай усі діти та онуки будуть завжди опорою та величезним щастям!

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Вітаю тебе, дорога бабуся,

З Днем матері, бабусенько моя!

За тебе Богу я завжди молюся,

Лише за тебе можу думати я.

Нехай здоров'я більше не бентежить,

Хай справи будуть краще, ніж в усіх,

Хай не засмучує тебе ніколи нежить,

Хай поруч будуть щастя, радість, сміх!

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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Моя хрещена, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю сонця за вікном та в серці; тепла надворі та в душі; посмішок щирих та справжніх; здоров'я міцного та стабільного; щастя жіночого та сімейного. Нехай життя тече гірською рікою, а вдома поселяться мир та злагода.

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Моя хресна мамо! Дякую за те, що поруч. Як Ангел-охоронець оберігаєш мене. Вітаю тебе з Днем матері. Бажаю бути здоровою, щасливою і коханою. Знай, що моє серце відкрите для тебе цілодобово.

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Дорога моя хрещена мати, моя друга мама, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі, мила, веселих свят душі й світлої радості, великих успіхів і неймовірної удачі, нев'янущої краси й безсумнівного щастя, відмінного самопочуття і прекрасного настрою.

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас, мамо, зі святом чудовим!

У День матері щиру подяку прийміть,

Що вірно вкладали у сина основи,

Змогли чоловіком його ви зростить.

І я поважаю і люблю вас щиро,

Тому не свекрухою – мамою зву.

Здоров'я вам, мамо, всіх благ в житті, миру.

Тримайтеся завжди в житті на плаву!

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Дорога свекрухо, вітаю вас з Днем матері! У цей важливий день я хочу побажати вам чудового життя з приємними сюрпризами, з міцними та щирими обіймами коханих людей. Ви прекрасна жінка та добра мама. Тому нехай вам усе вдається. Нехай кожен день складається так, як забажає серце.

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорога свекруха, щиро вітаю з чудовим святом – Днем матері. Дякую за твоє добре серце, допомогу та гарне виховання дітей. Бажаю величезного здоров'я, бадьорості та яскравої усмішки, щоб рідні завжди виказували любов та повагу.