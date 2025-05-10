Именно поэтому важно отправить им теплые слова благодарности и уважения. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Днем матери в прозе, картинках и стихах для бабушки, крестной и свекрови.

Интересно Праздник приближается: самые красивые поздравления с Днем матери в картинках

Поздравления с Днем матери для бабушки, крестной и свекрови: проза и стихи

Родная моя, поздравляю тебя с Днем матери. Прежде чем стать бабушкой, ты была мамочкой. И ты смогла воспитать замечательного человека, который сейчас воспитывает своего ребенка. Я горжусь тобой. И сегодня я хочу пожелать тебе здоровья, сил, отличного самочувствия и настроения. Также желаю интересных увлечений и дел на каждый день. Желаю не знать грусти и скуки. Желаю всегда оставаться такой удивительной женщиной, вдохновенной и заботливой мамой, бабушкой!

***

Дорогая моя бабушка, поздравляю тебя с Днем матери. Искренне желаю тебе радоваться, жить яркими моментами, никогда ни стареть, ни думать о плохом. Пусть все дети и внуки будут всегда опорой и огромным счастьем!

***

Вітаю тебе, дорога бабуся,

З Днем матері, бабусенько моя!

За тебе Богу я завжди молюся,

Лише за тебе можу думати я.

Нехай здоров'я більше не бентежить,

Хай справи будуть краще, ніж в усіх,

Хай не засмучує тебе ніколи нежить,

Хай поруч будуть щастя, радість, сміх!

Поздравление с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Моя крестная, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю солнца за окном и в сердце; тепла на улице и в душе; улыбок искренних и настоящих; здоровья крепкого и стабильного; счастья женского и семейного. Пусть жизнь течет горной рекой, а дома поселятся мир и согласие.

***

Моя крестная мама! Спасибо за то, что рядом. Как Ангел-хранитель оберегаешь меня. Поздравляю тебя с Днем матери. Желаю быть здоровой, счастливой и любимой. Знай, что мое сердце открыто для тебя круглосуточно.

***

Дорогая моя крестная мать, моя вторая мама, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе, милая, веселых праздников души и светлой радости, больших успехов и невероятной удачи, неувядающей красоты и несомненного счастья, отличного самочувствия и прекрасного настроения.

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вітаю вас, мамо, зі святом чудовим!

У День матері щиру подяку прийміть,

Що вірно вкладали у сина основи,

Змогли чоловіком його ви зростить.

І я поважаю і люблю вас щиро,

Тому не свекрухою – мамою зву.

Здоров'я вам, мамо, всіх благ в житті, миру.

Тримайтеся завжди в житті на плаву!

***

Дорогая свекровь, поздравляю вас с Днем матери! В этот важный день я хочу пожелать вам замечательной жизни с приятными сюрпризами, с крепкими и искренними объятиями любимых людей. Вы прекрасная женщина и хорошая мама. Поэтому пусть вам все удается. Пусть каждый день складывается так, как пожелает сердце.

Поздравления с Днем матери 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогая свекровь, искренне поздравляю с замечательным праздником – Днем матери. Спасибо за твое доброе сердце, помощь и хорошее воспитание детей. Желаю огромного здоровья, бодрости и яркой улыбки, чтобы родные всегда выражали любовь и уважение.