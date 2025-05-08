Вже скоро: коли українці відзначатимуть День матері у 2025 році

Українці разом із багатьма країнами світу щороку вшановують особливе свято – День матері. У цей день ми віддаємо шану найважливішій жінці в житті кожної людини. Щоправда, дата святкування щороку відрізняється.

Про те, коли відзначатимуть День матері у 2025 році та яка історія цього свята – пише Lifestyle 24.

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В Україні, як і в понад двох десятках інших держав, День матері традиційно припадає на другу неділю травня. Відтак, згідно з календарем, у 2025 році українці відзначатимуть це свято 11 травня.

Цікаво, що грузини вітають матерів 3 березня, у Греції це свято припадає на 9 травня, а в Польщі День матері відзначають 26 травня.

Як виник День матері

Офіційне започаткування свята пов'язують з американкою Анною Джарвіс. У 1907 році вона започаткувала традицію вшанування пам'яті своєї матері, яка під час Громадянської війни в США доглядала за пораненими солдатами. Вона годувала та лікувала їх.

Мама Анни неодноразово казала, що мріє про створення особливого дня для вшанування усіх матерів. Після її смерті донька вирішила реалізувати цю ідею. Анна надсилала численні звернення до державних установ, і її наполегливість увінчалася успіхом: у 1914 році друга неділя травня офіційно стала Днем американських матерів у США, а згодом цю традицію підхопили інші країни.

В Україні історія Дня матері має свої особливості. Вперше це свято відзначили ще у 1929 році, проте з приходом радянської влади у 1939 році святкування було заборонене, і тільки після здобуття Україною незалежності традиція відродилася.

Мати з сином / Фото Canva

День матері – чудова нагода висловити те, що, можливо, ми не встигаємо сказати у вирі повсякденних турбот. Найціннішим подарунком для кожної матері завжди була й залишається щира увага від її дітей. Жодні матеріальні речі не здатні замінити теплі слова вдячності та час, проведений разом. Водночас, незалежно від вибраного способу привітання, найголовніше – вкласти в нього щирість і любов і слід пам'ятати, що підтримувати зв'язок з мамами треба не тільки у святковий день, а постійно проявляти свою турботу.

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про те, коли в Україні святкують День доньки.