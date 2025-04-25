Річ у тім, що вона є запозиченням із російського інформаційного простору. У Росії цей день щороку активно відзначають саме 25 квітня, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Календар свят на квітень 2025: чи будуть додаткові вихідні

Коли буде День доньки в Україні

В умовах повномасштабної війни нав'язування російських свят і псевдотрадицій є частиною культурної пропаганди, тому українцям не варто переймати цю дату. Натомість громадянам варто долучатися до міжнародних ініціатив. Так, у багатьох країнах світу, зокрема в Індії, День доньки відзначають у четверту неділю вересня. У 2025 році це свято припадає на 28 вересня. Його головна мета полягає в тому, щоб підкреслити цінність доньок, а також нагадати про необхідність забезпечення рівних прав і можливостей для дівчат у всьому світі.

День доньки 2025 / Фото Freepik

Що цікаво, свято також сприяє усвідомленню важливості дівчат як майбутніх лідерок, творчих особистостей, професіоналок, матерів, які формують майбутнє. У цей день заведено збиратися родиною та святкувати в сімейному колі. Традиційно батьки дарують донькам квіти або невеликі подарунки, після чого гуляють разом та влаштовують святкову вечерю. У багатьох країнах також проводяться публічні заходи, зокрема тематичні виступи та благодійні ініціативи, на підтримку дівчат.

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про те, коли в Україні будуть святкувати Трійцю у 2025 році.