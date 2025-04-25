Дело в том, что она является заимствованием из российского информационного пространства. В России этот день ежегодно активно отмечают именно 25 апреля, рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет День дочери в Украине

В условиях полномасштабной войны навязывание российских праздников и псевдотрадиций является частью культурной пропаганды, поэтому украинцам не стоит перенимать эту дату. Зато гражданам стоит участвовать в международных инициативах. Так, во многих странах мира, в частности в Индии, День дочери отмечают в четвертое воскресенье сентября. В 2025 году этот праздник приходится на 28 сентября. Его главная цель заключается в том, чтобы подчеркнуть ценность дочерей, а также напомнить о необходимости обеспечения равных прав и возможностей для девушек во всем мире.

День дочери 2025 / Фото Freepik

Что интересно, праздник также способствует осознанию важности девушек как будущих лидеров, творческих личностей, профессионалок, матерей, которые формируют будущее. В этот день принято собираться семьей и праздновать в семейном кругу. Традиционно родители дарят дочерям цветы или небольшие подарки, после чего гуляют вместе и устраивают праздничный ужин. Во многих странах также проводятся публичные мероприятия, в частности тематические выступления и благотворительные инициативы, в поддержку девушек.

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о том, когда в Украине будут праздновать Троицу в 2025 году.