Сьогодні – День металурга 2025: найкращі привітання у картинках і словах

Цьогоріч 20 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Це професійне свято для людей, які забезпечують виробництво й обробку металів та корисних копалин.

Що цікаво, в Україні після здобуття незалежності перший президент Леонід Кравчук підписав Указ у червні 1993 року, офіційно закріпивши щорічне святкування в третю неділю липня під назвою "День металурга". Однак вже у 2006-му третій очільник країни Віктор Ющенко видав Указ, яким перейменував свято на "День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості", пише LifeStyle24.

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Привітання з Днем металурга 2025: картинки й проза

З Днем металурга, наші шановні добувачі й підкорювачі металу! Бажаємо вам сталевого здоров'я, залізного успіху і міцного сімейного щастя. Ми вдячні за вашу благородну і неоціненну працю – залишайтеся такими ж професіоналами своєї справи, реалізуйте всі ідеї та задуми й вірте у власні сили. Нехай все буде відмінно!

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З Днем металурга! Успіхів у досягненні поставлених цілей, здоров'я, сімейного добробуту, щастя, святкового настрою, творчих і особистих успіхів, душевної рівноваги. Нехай метал тече рікою, напруження полум'яного вогню супроводжує любов, а твердість духу, краса і злагодженість будуть присутні в щоденній роботі. Низький уклін і гордість за важку і важливу працю!

Привітання з Днем металурга 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем металурга! Бажаю всім, хто працює в цій важкій і гарячій галузі, свіжого повітря, безхмарного настрою і безпечної праці! Будьте здорові, міцні й витривалі. Досягайте своїх висот і прагніть до досконалості. Щастя, прогресу й особистого добробуту!

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Шановні металурги! На честь дня металурга вітаємо вас! Нехай вас і ваших близьких супроводжує величезний успіх, часта удача, сталеве здоров'я, матеріальний добробут! Нехай буде менше невдач і напружених моментів у вашій непростій роботі! Ваша робота незамінна і потрібна!

Привітання з Днем металурга 2025 / Колаж LifeStyle24

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Шановні металурги, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам залізного здоров'я, сталевих нервів і сердець, пристрасних, немов розпечена доменна піч. Всім відомо, наскільки важлива ваша нелегка праця. Нехай ніколи вас не покидають дружба, загартована життєвими випробуваннями, і любов, світла і чиста, як благородний метал.

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У День металурга хочу побажати здоров'я сталевої та залізної удачі. Нехай супроводжує успіх на роботі, нехай мир і добробут панує в будинку, нехай добрі й вірні поруч будуть друзі. Щастя, радісних подій в житті й любові.

Привітання з Днем металурга 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем металурга! Залізних нервів, сталевої витримки, бетонного оптимізму і нескінченного везіння! Нехай гаряча атмосфера на роботі йде на користь! Нехай зарплата зростає, а здоров'я міцнішає!

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З Днем металурга! Бажаю міцного і надійного щастя, бажаю професійного й особистого успіху і зростання. Нехай удача допомагає у всіх ініціативах і починаннях. Хочу, щоб сплав любові й радості був міцніше за будь-яку сталь. Хочу подякувати вам за цей важку, але дуже важливу і потрібну працю.