Что интересно, в Украине после обретения независимости первый президент Леонид Кравчук подписал Указ в июне 1993 года, официально закрепив ежегодное празднование в третье воскресенье июля под названием "День металлурга". Однако уже в 2006-м третий глава страны Виктор Ющенко издал Указ, которым переименовал праздник на "День работников металлургической и горнодобывающей промышленности", пишет LifeStyle24.

Смотрите также С Днем ангела Ильи 2025: самые красивые картинки-поздравления с именинами

Поздравления с Днем металлурга 2025: картинки и проза

С Днем металлурга, наши уважаемые добытчики и покорители металла! Желаем вам стального здоровья, железного успеха и крепкого семейного счастья. Мы благодарны за ваш благородный и неоценимый труд – оставайтесь такими же профессионалами своего дела, реализуйте все идеи и замыслы и верьте в собственные силы. Пусть все будет отлично!

***

С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных успехов, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность будут присутствовать в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!

Поздравления с Днем металлурга 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, кто работает в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепкие и выносливые. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

***

Уважаемые металлурги! В честь дня металлурга поздравляем вас! Пусть вас и ваших близких сопровождает огромный успех, частая удача, стальное здоровье, материальное благополучие! Пусть будет меньше неудач и напряженных моментов в вашей непростой работе! Ваша работа незаменимая и нужная!

Поздравления с Днем металлурга 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Уважаемые металлурги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам железного здоровья, стальных нервов и сердец, страстных, словно раскаленная доменная печь. Всем известно, насколько важен ваш нелегкий труд. Пусть никогда вас не покидают дружба, закаленная жизненными испытаниями, и любовь, светлая и чистая, как благородный металл.

***

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

Поздравления с Днем металлурга 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пусть горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепнет!

***

С Днем металлурга! Желаю крепкого и надежного счастья, Желаю профессионального и личного успеха и роста. Пусть удача помогает во всех инициативах и начинаниях. Хочу, чтобы сплав любви и радости был крепче любой стали. Хочу поблагодарить вас за этот тяжелый, но очень важный и нужный труд.