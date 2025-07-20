В этот день наши предки молились святому и просили у него исцеления от болезней и здоровья для родных. О запретах и приметах на 20 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святого пророка Ильи

Он жил в IX веке до нашей эры и посвятил свою жизнь служению Господу. Во времена правления царя Ахава израильтяне начали поклоняться языческим богам, особенно Ваалу. Илья призвал правителя и народ покаяться, но его не послушали. Тогда пророк предсказал трехлетнюю засуху, и дождь действительно перестал падать. Во время голода Илья скрывался у вдовы в Сарепте. Благодаря молитве святого в доме не заканчивались мука и масло, а сын женщины неожиданно воскрес. Впоследствии Илье пришлось бежать в пещеру, где однажды ему явился Бог.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом в поле и на огороде.

Не стоит купаться в водоемах, потому что тогда накличете болезни и смерть в семью.

Не рекомендуется работать с металлами.

Нельзя спорить и ссориться.

Народные приметы

Если услышите комаров, то будет хороший урожай.

Если в этот день попасть под дождь, то в этом году будет мало пожаров.

Если услышите гром, то в этом году у вас часто будет болеть голова.

Если сегодня пойдет дождь, то до конца года вы редко будете болеть.

Что еще отмечают?

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Его ежегодно отмечают в третье воскресенье июля. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 20 июля. Что интересно, его установили в июне 1993 года Указом первого Президента Украины Леонида Кравчука.