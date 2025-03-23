Зі Всесвітнім днем метеоролога 2025: гарні привітання у картинках, прозі й віршах
- 23 березня відзначають Всесвітній день метеоролога, дата якого пов'язана з Конвенцією про Всесвітню метеорологічну організацію.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах.
Сьогодні, 23 березня відзначають Всесвітній день метеоролога. Це професійне свято для фахівців, які займаються дослідженням погоди та клімату.
Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1950 році, набула чинності Конвенція про започаткування Всесвітньої метеорологічної організації. Вона координує міжнародне співробітництво у сфері метеорології. Втім, відзначати День метеоролога почали з 1961 року під егідою ООН, розповідає LifeStyle24.
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Ця професія є дуже важливою у сучасному світі, адже фахівці мають попереджати людей про стихійні лиха та вивчати кліматичні зміни. Щороку, у цей день, у багатьох країнах проходять наукові конференції, лекції та тематичні заходи, де обговорюють сучасні виклики у цій сфері. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і друзям, які працюють метеорологами.
Привітання зі Всесвітнім днем метеоролога 2025: картинки, проза й вірші
Бажаю океан обіймів
І поцілунків снігопад,
Хай клімат у серці буде теплим
І гріє душу зорепад!
Хай буде правильним прогноз,
Та не турбує людей лихо.
Бажаю неба вам без гроз,
Хай в Україні буде тихо!
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З нагоди Всесвітнього дня метеоролога хочу висловити глибоку вдячність за вашу невтомну працю у вивченні атмосферних явищ. Ваші дослідження та прогнози не лише допомагають нам планувати наші повсякденні справи, а й рятувати життя під час стихійних лих. Бажаю вам подальших успіхів у вашій благородній справі!
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Зі Всесвітнім днем метеоролога! Ваша праця – це справжнє мистецтво передбачення непередбачуваного. Ви відкриваєте нам двері у світ загадкових атмосферних явищ і даруєте можливість планувати наше майбутнє з більшою впевненістю. Бажаю вам вітряних успіхів у вашій благородній місії!
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Вітаю зі Всесвітнім днем метеоролога! Дозвольте висловити мою щиру подяку за вашу невтомну працю у спостереженні й передбаченні погоди. Ваші зусилля допомагають нам уникати небезпеки та реагувати на природні явища. Нехай ваші прогнози завжди будуть точними, а ваша мудрість – безмежною!
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З Днем метеоролога, вітаю!
Ваш прогноз всьому "голова".
Погана погода, можливо, й не вбиває,
Але кожен з нас лише хороших прогнозів чекає!
Нехай робота вдається та йде на лад,
У серці буде сонячно й тепло.
Я бажаю, щоб усі негаразди йшли тільки на спад,
І життя текло тільки радісно й легко!
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Вітаю з Днем метеоролога. Бажаю яскравого сонця в житті, промінчиків щастя і добра, бажаю випадання опадів радості й натхнення, поривів вітру успіху та везіння, бажаю точних прогнозів на успіх і прекрасної погоди у твоєму світі.
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З Днем метеоролога! Щиро бажаю, щоб у країні завжди був сприятливий клімат для розвитку та процвітання, щоб у твоєму житті завжди світило яскраве сонце та були опади у вигляді щасливих емоцій!