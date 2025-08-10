Щороку День молоді в Україні стає нагодою нагадати про роль молодого покоління у розвитку держави, його внесок у культуру, економіку, науку та громадське життя. У цей час традиційно проходять фестивалі, освітні форуми, волонтерські акції та спортивні змагання, покликані об'єднати молодь та надихнути її на нові досягнення.

Однак історія цього свята зазнала важливих змін. Рішення про перенесення дати Дня молоді стало ще одним кроком на шляху України до інтеграції в міжнародну спільноту, пише LifeStyle24.

Чому перенесли День молоді в Україні?

До 2022 року це свято відзначали згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука від 22 червня 1994-го № 323/94. Цей документ закріплював останню неділю червня як День молоді. Однак ця дата має радянське походження. Адже саме в цей день раніше відзначали День радянської молоді, який досі існує у Росії та деяких інших пострадянських державах.

Втім, у 2021 році низка молодіжних та студентських організацій звернулася до влади з пропозицією змінити дату святкування та поєднати її з Міжнародним днем молоді, який ООН святкує 12 серпня. Українці прагнули відійти від радянської спадщини та забезпечити активнішу участь української молоді у глобальних програмах і заходах.

Вже 28 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 333/2021, яким встановив нову дату святкування – 12 серпня. У пояснювальній частині наголошувалося, що зміна дати покликана: посилити міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики, підтримати участь української молоді у глобальних заходах ООН та створити додаткові можливості для обміну досвідом між молодими людьми з різних країн.

Відтоді Україна щороку відзначає День молоді 12 серпня разом із десятками країн світу, які підтримують ініціативу Організації Об'єднаних Націй.

