Про боротьбу та війну: 7 пророчих цитат видатного Тараса Шевченка, що проймають до мурах

Сьогодні, 9 березня, українці відзначають 211-ту річницю з Дня народження видатного письменника Тараса Шевченка. Його твори пронизані духом опору імперському гніту та прагненням до незалежності.

Тарас Григорович Шевченко не лише поет, а й пророк, який закликав українців до боротьби за свою свободу. Його слова про війну, національний опір та прагнення до незалежності актуальні й сьогодні. 24 Канал зібрав найсильніші цитати Тараса Шевченка, які надихають і дають силу боротися за незалежність рідної країни.

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Цитати Тараса Шевченка про боротьбу і Росію

"Чигрине, Чигрине"

"Встане Україна,

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить!"

"Стоїть в селі Суботові"

"Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться... і з-під неї

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!.."

"Кавказ"

"І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

"Катерина"

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде у свою Московщину,

А дівчина гине…"

"До Основ'яненка"

"Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось у світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!"

"Невольник"

"Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі й світ божий

В путо закували".

"І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…"

Зауважимо, що, крім дня народження Тараса Шевченка, сьогодні, 9 березня, також відзначають День ангела Тараса. Наша редакція підготувала картинки-привітання з іменинами, які варто надіслати рідним і близьким.