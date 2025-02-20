День Героїв Небесної Сотні 2025: історія кривавих подій, що нагадують про жертовність і відвагу

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Українці вшановують пам'ять людей, які загинули під час Революції Гідності у 2013-2014 роках, відстоюючи свободу, демократію та незалежність рідної держави.

Цей день символізує жертовність, сміливість і любов громадян до своєї Батьківщини. Про історію Дня Героїв Небесної Сотні – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День Героїв Небесної Сотні 2025: історія свята

Наприкінці листопада 2013 року українці вийшли на акції протесту. Річ у тім, що тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це викликало обурення в громадян, які вимагали в очільника держави дотримання курсу на євроінтеграцію. Спершу протест мав мирний характер і отримав назву Євромайдан. Однак у ніч на 30 листопада відбувся жорстокий розгін українців, який переріс у масштабний рух – Революцію Гідності.

Протести українців під час Революції Гідності / Фото maidanmuseum.org

Протести тривали протягом 94 днів, але ситуація загострилася в січні 2014 року, коли влада почала застосовувати силові методи проти активістів. Тоді з'явилися перші жертви: Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький. Цих чоловіків вбили снайпери та силовики.

Найжорстокіші розправи над протестувальниками відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. У ці дні на вулицях Києва загинуло найбільше людей – їх пізніше назвуть Небесною Сотнею, адже точна кількість померлих становить 107 українців. 18 лютого силовики розпочали штурм Майдану. Вони застосовували проти активістів світло-шумові гранати, газ, травматичну та стрілецьку зброю. Того дня загинуло понад 20 осіб.

Революція Гідності 2013-2014 років / Фото maidanmuseum.org

19 лютого влада знову намагалася витіснити протестувальників, але люди мужньо вистояли. Однак на наступний день відбулися найкривавіші події революції – тоді снайпери відкрили вогонь на ураження, вбивши майже 50 людей. Це стало переломним моментом, адже режим Януковича почав руйнуватися, і вже за два дні Віктор втік з України.

До Небесної Сотні входять понад 100 людей, які віддали своє життя за свободу України. Серед них були студенти, вчителі, лікарі, інженери, митці, ветерани та підприємці. Ба більше, за Україну тоді померли представники інших національностей.

Меморіал Героїв Небесної Сотні в Києві / Фото "Вечірній Київ"

У 2015 році п'ятий президент Петро Порошенко підписав Указ "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". 20 лютого є не просто скорботною датою, а нагадуванням про те, яку ціну українці заплатили за свободу. Цьогоріч День Героїв Небесної Сотні отримав гасло: "Герої першої перемоги у битві, що триває".

Після початку повномасштабної війни Росії проти України значення цього дня стало ще глибшим. Адже ідеали, за які боролися Герої Небесної Сотні, продовжують відстоювати Збройні Сили України, добровольці, волонтери та всі українці, що працюють заради свободи та незалежності рідної країни.