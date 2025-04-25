З Днем перукаря 2025: щирі привітання у картинках і словах зі святом

25 квітня українці святкують День перукаря. Це професійне свято вшановує діяльність фахівців, які роблять стрижки та змінюють колір волосся.

Головна мета Дня перукаря – висловити вдячність майстрам за їхню творчу працю. Саме тому LifeStyle24 підготував яскраві привітання у картинках, прозі й віршах з цим святом. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які щодня створюють красу власноруч.

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Привітання з Днем перукаря 2025: картинки, проза й вірші

З Днем перукаря вітаю тебе! Бажаю вдячних і приємних клієнтів, високого професіоналізму, успіхів у своїй діяльності. Нехай життя приносить радість, удачу і любов.

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Вітаю з Днем перукаря! Нехай робота приносить радість, а клієнти залишаються щасливими. Нехай вони отримують задоволення від креативних і стильних зачісок.

Привітання з Днем перукаря 2025 / Колаж LifeStyle24

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Неповторних майстер-класів

І компліментів мільйон,

Хочу, щоб у справі ти став асом,

І процвітав завжди салон.

Щоб від зачісок були у захваті,

Найвимогливіші клієнти

І за роботу нелегку

Отримував гроші та компліменти.

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Знаєш все ти про укладання,

Зачіски круті майструєш,

Фен береш зі знанням справи,

Всіх клієнтів ти здивуєш!

Я бажаю щастя в справі,

Створюй свій чудовий стиль,

Зачіски хай будуть вдалі

Без скандалів і зусиль!

Привітання з Днем перукаря 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю із професійним святом, Днем перукаря! Нехай рука буде легкою, думки – креативними, ідеї – приголомшливими. Нехай твоя нелегка праця винагороджується вдячними посмішками клієнтів і, безперечно, солідною зарплатою. Хай будуть ножиці твої гострими та швидкими!

Якщо вам цікаво дізнатися, які ще професійні свята будуть у квітні 2025 року, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

Привітання з Днем перукаря 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем перукаря! Бажаю приємних та вдячних клієнтів, творчих польотів та високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя та добробуту. Нехай життя приносить вірне кохання, щоденну радість і удачу.

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За стрижкою до тебе швидко поспішаю,

Завдяки тобі красу я завжди маю,

Золота, майстерна, рученька твоя,

Пишаюся, що ти майстриня моя.

Зі святом професії голосно вітаю,

І просунутися по кар'єрних сходах бажаю.

Привітання з Днем перукаря 2025 / Колаж LifeStyle24

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У перукаря дуже важлива робота,

Не обійдемося без тебе ні дня.

Що понеділок, що субота –

Робота твоя отримує визнання.

Своїми золотими руками

Подаруєш стиль і красу завжди,

Дозволь з Днем перукаря привітати,

І побажати багато грошей за свої труди.