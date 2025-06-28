Що не можна робити на Петра й Павла, щоб не накликати біди й труднощі
- На Петра й Павла не рекомендується займатися важкою роботою, сваритися, позичати гроші.
- Рекомендується влаштовувати родинні прогулянки, куштувати страви з риби, йти до церкви та відвідати літургію, а також піти на риболовлю.
29 червня українці щороку відзначають День святих апостолів Петра й Павла. Це свято символізувало підготовку до сінокосу та завершення купальських святкувань.
Наші пращури дотримувалися особливих заборон у цей день, щоб не притягнути біди й невдачі. Що не можна робити на Петра й Павла – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити на свято Петра й Павла
- Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна багато працювати.
- Не варто брати або позичати гроші в борг.
- Не слід думати про погане та бажати іншим зла.
- Не рекомендується ображати тварин.
- Не слід працювати на городі або в саду.
- Не можна конфліктувати та пліткувати.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується ходити в ліс.
Що варто обов'язково зробити на Петра й Павла
У День Петра й Павла заведено влаштовувати родинні прогулянки на природі та куштувати святкові страви з риби. Адже святий апостол Петро був рибалкою. До того ж вважається, що в цей день він сприяє гарному улову, тож вірянам слід піти на риболовлю.
Водночас християнам варто вирушити до церкви та відвідати літургію. Після цього можна підійти до ікон апостолів та попросити в них здоров'я та допомоги. Що цікаво, у цей день молоді дівчата полюбляли ворожити на майбутню другу половинку. Для цього жінки брали 12 різних рослин, клали їх під подушку та промовляли спеціальні слова.