Що не можна робити на Петра й Павла, щоб не накликати біди й труднощі

29 червня українці щороку відзначають День святих апостолів Петра й Павла. Це свято символізувало підготовку до сінокосу та завершення купальських святкувань.

Наші пращури дотримувалися особливих заборон у цей день, щоб не притягнути біди й невдачі. Що не можна робити на Петра й Павла – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на свято Петра й Павла

Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна багато працювати.

Не варто брати або позичати гроші в борг.

Не слід думати про погане та бажати іншим зла.

Не рекомендується ображати тварин.

Не слід працювати на городі або в саду.

Не можна конфліктувати та пліткувати.

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується ходити в ліс.

Що не можна робити на Петра й Павла / Фото Pinterest

Що варто обов'язково зробити на Петра й Павла

У День Петра й Павла заведено влаштовувати родинні прогулянки на природі та куштувати святкові страви з риби. Адже святий апостол Петро був рибалкою. До того ж вважається, що в цей день він сприяє гарному улову, тож вірянам слід піти на риболовлю.

Водночас християнам варто вирушити до церкви та відвідати літургію. Після цього можна підійти до ікон апостолів та попросити в них здоров'я та допомоги. Що цікаво, у цей день молоді дівчата полюбляли ворожити на майбутню другу половинку. Для цього жінки брали 12 різних рослин, клали їх під подушку та промовляли спеціальні слова.