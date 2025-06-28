Наши предки придерживались особых запретов в этот день, чтобы не привлечь беды и неудачи. Что нельзя делать на Петра и Павла – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на праздник Петра и Павла

Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя много работать.

Не стоит брать или занимать деньги в долг.

Не следует думать о плохом и желать другим зла.

Не рекомендуется обижать животных.

Не следует работать на огороде или в саду.

Нельзя конфликтовать и сплетничать.

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется ходить в лес.

Что нельзя делать на Петра и Павла / Фото Pinterest

Что стоит обязательно сделать на Петра и Павла

В День Петра и Павла принято устраивать семейные прогулки на природе и пробовать праздничные блюда из рыбы. Ведь святой апостол Петр был рыбаком. К тому же считается, что в этот день он способствует хорошему улову, поэтому верующим следует пойти на рыбалку.

В то же время христианам стоит отправиться в церковь и посетить литургию. После этого можно подойти к иконам апостолов и попросить у них здоровья и помощи. Что интересно, в этот день молодые девушки любили гадать на будущую вторую половинку. Для этого женщины брали 12 различных растений, клали их под подушку и проговаривали специальные слова.