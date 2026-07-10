З Днем племінниці та племінника: милі картинки й красиві привітання своїми словами

Кажуть, племінники – це діти, яких можна безмежно любити, але ввечері все одно повернути додому. І погодьтеся, у цьому є своя геніальність.

І День племінниць і племінників – це ще один чудовий привід згадати, що бути тіткою чи дядьком – це особливий статус. Ви ніби й дорослий, але саме вам можна купити морозиво перед вечерею, дозволити трохи більше мультиків і подарувати ту саму іграшку, після якої батьки ще довго дивляться на вас із легкою образою. А ще - можете привітати своїх рідних племінниць та племінників листівками та прозою, яку для вас підготував 24 Канал.

Найкращі привітання з днем племінниці і племінника своїми словами

Вітаю зі святом! Нехай кожен день приносить нові відкриття, цікаві пригоди, гарний настрій і багато приводів для щирої усмішки.

Зі святом! Нехай удача завжди буде поруч, мрії збуваються легко, а кожен день дарує нові приводи для радості.

З Днем племінниць і племінників! Бажаю море щастя, міцного здоров'я, щирих усмішок, любові рідних і безтурботного дитинства, яке запам'ятається найтеплішими спогадами.

Бажаю рости щасливою людиною, їсти морозиво без докорів сумління й ніколи не втрачати талант ставити дорослим запитання, на які вони не знають відповіді.

З Днем племінниць і племінників! Нехай твої пригоди будуть веселими, оцінки – хорошими, а домашні завдання – якимось дивом виконуються самі.

Зі святом! Рости розумним, добрим і трішки бешкетним. Бо ідеальні діти – це міф, а щасливі – справжній скарб.

Картинки з Днем племінника та племінниці



День племінниць та племінників картинки українською / Колаж 24 каналу





З Днем племінниць та племінників привітання / Колаж 24 каналу





Гарні привтіання з Днем племінниць і племінникв / Колаж 24 Каналу





З Днем племінниць та племінників картинки українською / Колаж 24 каналу



Ну для ваших знайомих та друзів маємо гарні привітання з днем народження.